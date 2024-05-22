В Японии изобрели ложку для контроля потребления соли

Японская компания Kirin Holdings представила новую электрическую ложку под названием Electric Salt Spoon, которая способна изменять вкус пищи, делая ее более соленой.

Разработка ложки осуществлялась совместно с профессором Университета Мэйдзи Хомеем Мияшитой, который ранее работал над прототипами электрических палочек для еды с аналогичным эффектом улучшения вкуса.

Пластиковая ложка с металлическими элементами передает слабый электрический разряд, который воздействует на ионы натрия на языке, изменяя восприятие вкуса пищи.

Kirin заявляет, что эта технология имеет особое значение в Японии, где средний взрослый человек потребляет около 10 граммов соли в день, что вдвое превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Интересно отметить, что Electric Salt Spoon стала первой технологией, коммерциализированной после получения Шнобелевской премии за необычные и причудливые исследования. В мае компания планирует продать 200 электрических ложек по цене $127 и затем расширить производство.