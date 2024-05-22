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В Японии изобрели ложку для контроля потребления соли

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Японская компания Kirin Holdings представила новую электрическую ложку под названием Electric Salt Spoon, которая способна изменять вкус пищи, делая ее более соленой.

В Японии изобрели ложку для контроля потребления соли

Разработка ложки осуществлялась совместно с профессором Университета Мэйдзи Хомеем Мияшитой, который ранее работал над прототипами электрических палочек для еды с аналогичным эффектом улучшения вкуса.

Пластиковая ложка с металлическими элементами передает слабый электрический разряд, который воздействует на ионы натрия на языке, изменяя восприятие вкуса пищи.

Kirin заявляет, что эта технология имеет особое значение в Японии, где средний взрослый человек потребляет около 10 граммов соли в день, что вдвое превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Интересно отметить, что Electric Salt Spoon стала первой технологией, коммерциализированной после получения Шнобелевской премии за необычные и причудливые исследования. В мае компания планирует продать 200 электрических ложек по цене $127 и затем расширить производство.

 

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