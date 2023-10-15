Главная » Новости

P-UP World запустила кнопочную раскладушку Mode 1 Retro II на базе Android 13

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Эта модель представляет собой смартфон в классическом форм-факторе «раскладушки», но с полноценными возможностями смартфона под управлением операционной системы Android 13.

Смартфон Mode 1 Retro II оснащен 3,5-дюймовым экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей, что довольно впечатляюще для такого размера дисплея. В его основе лежит аппаратная платформа SoC MediaTek Helio G85, а объем оперативной и встроенной памяти составляет 4 ГБ и 64 ГБ соответственно.

У смартфона также имеется 13-мегапиксельная фронтальная камера и основная камера с 48-мегапиксельным сенсором. Емкость аккумулятора составляет 2500 мА·ч, и его можно заряжать через порт USB-C.

Цена новинки составляет 200 долларов, что является довольно умеренной ценой за такой уникальный дизайн и функциональность.

P-UP World запустила кнопочную раскладушку Mode 1 Retro II на базе Android 13

P-UP World запустила кнопочную раскладушку Mode 1 Retro II на базе Android 13

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.