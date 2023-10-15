P-UP World запустила кнопочную раскладушку Mode 1 Retro II на базе Android 13

Эта модель представляет собой смартфон в классическом форм-факторе «раскладушки», но с полноценными возможностями смартфона под управлением операционной системы Android 13.

Смартфон Mode 1 Retro II оснащен 3,5-дюймовым экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей, что довольно впечатляюще для такого размера дисплея. В его основе лежит аппаратная платформа SoC MediaTek Helio G85, а объем оперативной и встроенной памяти составляет 4 ГБ и 64 ГБ соответственно.

У смартфона также имеется 13-мегапиксельная фронтальная камера и основная камера с 48-мегапиксельным сенсором. Емкость аккумулятора составляет 2500 мА·ч, и его можно заряжать через порт USB-C.

Цена новинки составляет 200 долларов, что является довольно умеренной ценой за такой уникальный дизайн и функциональность.