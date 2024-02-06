В январе 2024 года число активных устройств Apple составило 2,2 млрд

В пресс-релизе на официальном сайте Apple было объявлено о количестве активных устройств компании во всем мире.

Генеральный директор Тим Кук сообщил, что число активных гаджетов Apple достигло впечатляющей отметки в 2,2 миллиарда. Под термином «активный гаджет» понимается устройство, которое подключено к сети. Кук подчеркнул, что они продолжают стремиться к революционным инновациям, соответствуя своим ценностям и от имени клиентов.

Последний раз Apple сообщала о количестве активных устройств в феврале 2023 года, когда они достигли двух миллиардов. В 2016 году, по данным Statista, количество устройств Apple превысило миллиард.

Источник: Лента