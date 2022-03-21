Компания Яндексе выпустила новое приложение «Дом с Алисой»

Через приложение можно задавать огромное количество сценариев, и как заявляют разработчики, подключить к «Дому с Алисой» можно будет любое устройство, которое помечено значком «Работает с Алисой».

Копания Яндекса выпустила новое мобильное приложение «Дом с Алисой», через него умно управлять устройствами «умного» дома.

Мобильная программа есть в магазинах приложений App Store и Google Play.

Через «Дом с Алисой» можно настроить работу устройства, а через голосового помощника можно запускать не только отдельный прибор, а целую серию устройств.

К примеру, «Алиса, скоро буду дома» можно сразу включить свет, электрический чайник, пылесос и увлажнитель воздуха.