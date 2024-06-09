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В «Яндексе» рассказали, какие ошибки пользователей чаще всего исправляют нейросети

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Для анализа качества русского языка в своем браузере Яндекс составил рейтинг самых частых ошибок, связанных с проблемами нейросетей при исправлении текстов пользователей.

За последние четыре месяца функция нейроредактирования была использована 14 миллионов раз.

Среди орфографических ошибок на первом месте встречаются нарушения правил написания заглавных букв (31% случаев). Далее в списке присутствуют последующие опечатки (26,3%) и ошибки в согласовании частей речи (15,1%).

Что касается пунктуации, то чаще всего нейросети исправляют замену дефиса на шине (17,2% случаев). Также пользователи допускают ошибки в постановке пунктов в концептах и ​​запятых в сложных конструкциях.

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