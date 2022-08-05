В «Яндексе» появился синхронный перевод прямых трансляций в браузере

Разработчики компании продолжают внедрять новые функции, и одной из них стала возможность синхронного перевода прямых трансляций.

Пока данная функция работает в режиме бета-тестирования и доступна для браузера.

Она работает на ограниченном количестве YouTube-каналов и способна делать синхронный перевод трансляций с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского и ряда других языков на русский.

В дальнейшем число языков увеличится, а еще планируется добавить такую функцию и для стриминговой платформы Twitch.