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В «Яндексе» появился синхронный перевод прямых трансляций в браузере

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Разработчики компании продолжают внедрять новые функции, и одной из них стала возможность синхронного перевода прямых трансляций.

Пока данная функция работает в режиме бета-тестирования и доступна для браузера.

Она работает на ограниченном количестве YouTube-каналов и способна делать синхронный перевод трансляций с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского и ряда других языков на русский.

В дальнейшем число языков увеличится, а еще планируется добавить такую функцию и для стриминговой платформы Twitch.

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