В «Яндекс» выступили против предустановки приложений компании без возможности удаления

«Яндекс» уже отреагировал на жалобы пользователей и связался с компаниями Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio по поводу вопроса об установке неудаляемых приложений.

Российский IT-гигант обратился с просьбой к Samsung, чтобы она не устанавливала на свои смартфоны приложения от «Яндекс», которые невозможно удалить.

В компании также отметили, что «Яндекс» не подписывала с вендорами соглашение об установке приложений без возможности удаления.

Напомним, с 1 апреля в России вступил закон, в рамках которого производители смартфонов обязаны продавать устройства с предустановленными приложениями отечественной разработки.