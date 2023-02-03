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В яблочко: владельцы айфонов вновь смогут платить телефоном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 325 Опубликовано

NFC-чип в iPhone может работать только для оплаты бесконтактным способом Apple Pay, но эта платежная система сейчас не работает в РФ.
Банки стараются вернуть владельцам iPhone возможность платить со смартфона, но ограничения Apple, не позволяют это реализовать как на Android.

Одним из способов оплаты в будущем может стать стикер NFC, который крепится в нижней части смартфона.

Такие стикеры уже тестируются в РФ крупнейшими банками, среди них «Тинькофф» и он уже выдал своим клиентам 60 тысяч платежных стикеров Tinkoff Pay, через которые выполнено 600 000 транзакций.

К тестированию таких стикеров готовятся и другие банки среди них и «Сбербанк».

Стоит отметить, что маленький стикер, который нужно крепить к смартфону или любому кнопочному телефону, по факту является дубликатом банковской карты, на самом деле некоторые пользователи прячут под чехол карту и проводят оплату приложив смартфон к терминалу.

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