В Xiaomi отказались от производства необычного смартфона Mi Mix Alpha

Поклонники китайской компании так и не дождались выхода Mi Mix Alpha, который назван самым необычным смартфоном в мире.

В компании Xiaomi официально заявили, что решили не запускать в серию Mi Mix Alpha, а вместо этого производитель сосредоточится на следующем поколении этой модели.

При этом Mi Mix Alpha назвали исследовательским проектом. Планировалось, что модель будет выпущена ограниченным тиражом, но в результате планы изменились.

Причиной отмены запуска проекта стали сложности, выявленные в ходе тестового производства. Модель Mi Mix Alpha должна была выйти на рынок по цене около 2 870 долларов.