В Xiaomi отказались от производства необычного смартфона Mi Mix Alpha

В Xiaomi отказались от производства необычного смартфона Mi Mix Alpha09.08.2020 19:17
Поклонники китайской компании так и не дождались выхода Mi Mix Alpha, который назван самым необычным смартфоном в мире.
В компании Xiaomi официально заявили, что решили не запускать в серию Mi Mix Alpha, а вместо этого производитель сосредоточится на следующем поколении этой модели.
При этом Mi Mix Alpha назвали исследовательским проектом. Планировалось, что модель будет выпущена ограниченным тиражом, но в результате планы изменились.
Причиной отмены запуска проекта стали сложности, выявленные в ходе тестового производства. Модель Mi Mix Alpha должна была выйти на рынок по цене около 2 870 долларов.
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