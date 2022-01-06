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В Xiaomi отказались от 12 Ultra, но выпустят Mix 5 Pro с камерой Leica

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По крайне мере об это сообщили сетевые источники, уверяя, что в китайской компании решили отказаться от 12 Ultra, и выпустить вместо него Mix 5 Pro.
Этот аппарат, как заявили инсайдеры по характеристикам будет приближен к версии Ultra, при этом в новой модели будет использоваться камера Leica.

На опубликованных ранее изображениях, как получается, показали именно Mix 5 Pro, а не 12 Ultra как сообщалось.

По предварительным данным, этот смартфон выйдет в начале весны. Другие подробности пока не раскрывают.

 

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