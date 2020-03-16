В Xiaomi назвали емкость батареи для нового Redmi K30 Pro

Впрочем, компания по сути подтвердила ранние сообщения инсайдеров.

В китайской компании рассказали, что Redmi K30 Pro будет оснащен аккумулятором более 4 200 мАч, а если быть точнее, то показатель составит 4 500 мАч.

К тому же из китайской базы 3С стало известно, что батарея будет иметь поддержку 33-ватной зарядки.

Также официально известно о наличии в модели выдвижной фронтальной камеры, экрана с частотой обновления 90 Гц, а также процессора Snapdragon 865.

Помимо этого, в смартфоне будет новая память LPDDR5 и UFS 3.0. Что касается основной камеры, то в ней в качестве главного модуля будет использоваться датчик Sony IMX686.

Презентация нового смартфона состоится 24 марта.