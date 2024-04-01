В Xiaomi анонсировали запуск Redmi Turbo 3 с чипом Snapdragon 8s Gen 3

Компания Xiaomi объявила о запуске новой серии устройств под названием Turbo, начиная с предстоящего анонса смартфона Redmi Note 13 Turbo. Xiaomi в социальных сетях распространила тизерное изображение, которым анонсировала новинку.

Подробности о смартфоне Redmi Turbo 3 пока остаются неизвестными, но известно, что он будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, который является урезанной версией флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что смартфон будет представлен на китайском рынке в апреле 2024 года, а затем появится и на глобальном рынке под брендом Poco F6.

Также известно, что под этим же брендом готовится к выходу модель F6 Pro, которая, по слухам, будет оснащена полноценной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3 и появится в мае.

Пока неизвестно, какие еще смартфоны будут входить в серию Turbo. Однако Xiaomi заявила, что устройства этой линейки призваны изменить пейзаж производительности в среднем ценовом сегменте.