В новой тестовой сборке новейшей операционной системы убрали возможность перехода на классический меню «Пуск».

Компания Microsoft недавно выпустила новую сборку Windows 11 под номером 22000.65. В ней разработчики решили убрать возможность изменения реестра для активации классического меню «Пуск».

В предыдущих сборках можно было в реестре активировать привычный «Пуск», который размещен в левом нижнем углу. Напомним в Windows 11 новый «Пуск» размещен по центру.

Пока неизвестно, вернут ли возможность редактирования реестра в дальнейшем, или пользователям придется дожидаться появления сторонних программ для того, чтобы использовать «Пуск» в привычном месте.