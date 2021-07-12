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В Windows 11 заблокировали использование классического меню «Пуск»

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В новой тестовой сборке новейшей операционной системы убрали возможность перехода на классический меню «Пуск».
Компания Microsoft недавно выпустила новую сборку Windows 11 под номером 22000.65. В ней разработчики решили убрать возможность изменения реестра для активации классического меню «Пуск».

В предыдущих сборках можно было в реестре активировать привычный «Пуск», который размещен в левом нижнем углу. Напомним в Windows 11 новый «Пуск» размещен по центру.

Пока неизвестно, вернут ли возможность редактирования реестра в дальнейшем, или пользователям придется дожидаться появления сторонних программ для того, чтобы использовать «Пуск» в привычном месте.

«Пуск» Microsoft Windows 11
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