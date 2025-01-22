В Windows 11 улучшили отображение состояния батареи для пользователей ноутбуков

Пользователи ноутбуков на Windows 11 могут радоваться новому улучшению от Microsoft — теперь отображение состояния батареи стало более удобным.

Ранее индикатор уровня заряда показывался только в правом нижнем углу панели задач, и для просмотра процента заряда нужно было наводить курсор и открывать настройки.

В новой предварительной версии Windows 11, доступной участникам программы тестирования, индикатор стал более информативным: теперь процент заряда батареи отображается постоянно, без дополнительных действий.

Это изменение позволит пользователям быстрее и удобнее следить за уровнем заряда, что особенно важно при длительной работе без подключения к сети.

Хотя это может показаться незначительной поправкой, она значительно упростит использование ноутбуков, особенно при просмотре видео или работе в дороге, когда важно знать, сколько энергии осталось.