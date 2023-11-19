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В Windows 11 скоро можно будет удалить встроенный браузер Edge и другие встроенные приложения

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Microsoft позволит пользователям Windows 11 в Европейской экономической зоне отключать веб-поиск Bing, удалять браузер Edge и добавлять в интерфейс операционной системы поиск от сторонних разработчиков, чтобы соответствовать Закону о цифровых рынках, который вступит в силу в марте 2024 года.

Microsoft будет соблюдать требования антимонопольного законодательства, предоставляя пользователям возможность удалять предустановленные приложения или изменять настройки по умолчанию. Компания добавит возможность удаления ряда стандартных приложений, включая Cortana, «Камера», «Фотографии», Edge и Bing из веб-поиска, встроенного в операционную систему.

Microsoft будет использовать выбранный пользователем регион при настройке устройства, чтобы определить, находится ли компьютер в Европейской экономической зоне. На данный момент эти изменения будут распространяться только на пользователей в ЕС, так как только в этом регионе вступает в силу антимонопольное законодательство. Европейская экономическая зона также включает Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

Microsoft начинает тестирование этих изменений в предварительной версии Windows 11 на этой неделе. Ожидается, что эти нововведения будут доступны ближе к вступлению в силу Закона о цифровых рынках, который начнет действовать с 6 марта 2024 года.

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