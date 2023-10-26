Главная » Новости

В Windows 11 появились около 3000 игр для Android-смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Компания Google объявила о добавлении игр для Android на ПК через магазин Play Games. Пользователи с актуальной версией Windows 11 могут получить доступ к этому магазину. Google также сообщила, что импортировала на ПК около 3000 игр, включая популярные тайтлы, такие как Asphalt 9: Legends, BADLAND, Clash Of Clans и Clash Royale.

Игры разбиты по категориям, и некоторые из них могут быть запущены в разрешении 4К. Кроме того, поддерживается подключение геймпадов для консолей, таких как PS5 DualSense, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Это расширение доступности игр для Android на различных платформах свидетельствует о серьезном подходе Google к развитию данной области.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.