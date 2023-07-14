В Windows 11 добавят возможность переустановки ОС без удаления данных

Самым простым и быстрым решением проблем со сбоями ОС Windows считается переустановка операционной системы.

Но зачастую этот способ требует предварительной подготовки, так как нужно перенести всю важную информацию с диска «С», а также убедится, что есть все установочные файлы для инсталляции необходимого программного обеспечения.

Microsoft решила упростить всю эту процедуру, и сейчас разрабатывается метод переустановки ОС Windows 11 с помощью Windows Update с сохранением всей информации.

Новый метод пока тестируется в бета-режиме через сборку Windows 11 25905. Переустановка осуществляется через скачивания свежей сборки и установки на компьютер, причем все программы, игры и файлы пользователя сохраняются.

Утверждается, что такой метод позволит получить Windows 11 без ошибок и сбоев, которые возникали ранее.