Главная » Новости

В Windows 11 добавят возможность переустановки ОС без удаления данных

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Самым простым и быстрым решением проблем со сбоями ОС Windows считается переустановка операционной системы.

Но зачастую этот способ требует предварительной подготовки, так как нужно перенести всю важную информацию с диска «С», а также убедится, что есть все установочные файлы для инсталляции необходимого программного обеспечения.

Microsoft решила упростить всю эту процедуру, и сейчас разрабатывается метод переустановки ОС Windows 11 с помощью Windows Update с сохранением всей информации.

Новый метод пока тестируется в бета-режиме через сборку Windows 11 25905. Переустановка осуществляется через скачивания свежей сборки и установки на компьютер, причем все программы, игры и файлы пользователя сохраняются.

Утверждается, что такой метод позволит получить Windows 11 без ошибок и сбоев, которые возникали ранее.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.