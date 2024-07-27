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В Windows 11 добавили беспроводное управление файлами на Android-смартфоне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В последней тестовой версии Windows 11 добавили новую возможность — беспроводное управление папками и файлами на Android-смартфоне.

Новая возможность появится у всех пользователей Windows 11, после выхода стабильной версии. Пока же новую версию ОС тестируют, а чтобы воспользоваться беспроводным управлением файлами на Android-смартфоне сейчас, нужно пройти несколько шагов.

Так, главным условием является наличие устройства с Android 11, регистрация в Windows Insider и установка бета-версии приложения Link to Windows.

Чтобы активировать отображение смартфона в «Проводнике», пользователи должны вручную включить опцию в настройках компьютера. Это можно сделать в «Параметрах» -> «Bluetooth и устройства» -> «Мобильные устройства» -> «Связь с телефоном» и включить доступ из «Проводника».

Именно в «Проводнике» компьютера будет отображаться смартфон рядом с локальными дисками.

 

 

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