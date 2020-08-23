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В Windows 10 изменится пользовательский интерфейс системы

23.08.2020 21:26

Меню «Пуск» и Центр действий Windows 10 могут быть обновлены с помощью настроек пользовательского интерфейса, если новая ссылка на код, обнаруженная в предварительных сборках, имеет значение.

В Windows 10 изменится пользовательский интерфейс системы

21 августа Microsoft опубликовала Windows 10 Build 20197 для тестировщиков на Dev Channel программы Windows Insider. Эта предварительная сборка поставляется с новым диспетчером дисков и исправлениями ошибок, но также включает ссылку на «WinUI» для меню «Пуск» и Центра действий Windows 10.

Согласно сканированию файлов Microsoft Program Database (PDB) в Windows 10 Build 20197, Microsoft в настоящее время тестирует эти функции внутренне:

WinUIOnDesktop
WinUIDesktopActionCenter
WinUIDesktopStartMenu

WinUI — это платформа пользовательского интерфейса нового поколения от Microsoft для Windows, Windows 10, Windows 10X и складных устройств, таких как Surface Duo. Microsoft уже подтвердила, что WinUI можно использовать для обновления приложений Win32 и создания новых приложений Win32 или UWP с использованием новых принципов пользовательского интерфейса.

Меню «Пуск», Центр действий и другие современные элементы написаны на XAML и используют компоненты пользовательского интерфейса из «Windows.UI.XAML».

Теоретически эти ссылки предполагают, что Microsoft может разрешить меню «Пуск» и Центру действий использовать компоненты пользовательского интерфейса из «WinUI», а не из текущего «Windows.UI.XAML».

Похоже, что общая цель состоит в том, чтобы сделать общие элементы управления доступными для всей платформы Windows и добиться большей согласованности в операционной системе в целом, от меню «Пуск» и пользовательского интерфейса Центра действий до различных приложений, уже используемых с WinUI.

В Windows 10 изменится пользовательский интерфейс системы

Если это произойдет, будущая Windows 10 может иметь закругленные окна, новые кнопки, больше совершенства Fluent Design и несколько новых компонентов пользовательского интерфейса.

Ранее в этом году Microsoft также заявила, что WinUI — это самый простой способ создания приложений с использованием возможностей Fluent Design для Windows, поэтому имеет смысл добавить те же возможности в меню «Пуск» и Центр действий.

Как мы видели, в Windows 10 уже запланированы некоторые серьезные изменения, включая меню «Пуск» и панель задач с закругленными углами.

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