В Windows 10 исправят аппаратные ошибки ЦП Intel

Microsoft выпустила новую партию обновлений микрокода Intel для Windows 10 2004, 1909, 1903 и более старых версий, чтобы исправить аппаратные ошибки в процессорах Intel.

Когда Intel обнаруживает ошибки в своих процессорах, они выпускают обновления микрокода, которые позволяют операционным системам исправлять поведение процессора, чтобы устранить или, по крайней мере, смягчить ошибку.

В последнее время патчи микрокода Intel обычно используются для исправления уязвимостей аппаратной безопасности, таких как уязвимости Spectre, Meltdown и Microarchitectural Data Sampling (MDS). Вчера Microsoft выпустила восемь дополнительных обновлений для текущей и ранее выпущенных версий Windows 10.

Обновления микрокода Intel не устанавливаются через Центр обновления Windows и должны быть установлены вручную. Во вчерашнем выпуске Intel исправила ошибки в 56 различных процессорах из следующих семейств: Amber Lake, Avoton, Broadwell, Cascade Lake, Cascade Lake, Coffee Lake, Comet Lake, Haswell, Kaby Lake, Skylake, Valley View и Whiskey Lake.

Чтобы проверить, какой процессор установлен на вашем компьютере, вы можете посмотреть в диспетчере устройств Windows 10. Для этого найдите в меню «Пуск» Windows 10 «Диспетчер устройств» и щелкните его, когда он откроется. Затем прокрутите список категорий, пока не увидите «Процессоры», и разверните его, как показано ниже.

Если вы хотите узнать больше о процессоре вашего компьютера, в том числе о семействе процессоров, информации о степпинге, версии и номерах моделей, вы можете установить приложение CPU-Z.