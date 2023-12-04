В WhatsApp заработала функция отправки контента в оригинальном качестве

В новой версии WhatsApp для iPhone, по информации портала WABetaInfo, появилась возможность отправлять фото и видео в оригинальном качестве. Обновление с номером 23.24.73 предоставляет пользователям функцию отправки медиафайлов без потери качества. Теперь фотографии и видео могут быть отправлены в качестве документов, а не сжатых версий. Подобную функцию уже имеет мессенджер Telegram. Отмечается, что размер отправляемых файлов ограничен 2 ГБ.

Помимо этого, обновление 23.24.73 также добавляет новые функции для пользователей WhatsApp на iPhone. Теперь они могут принимать участие в голосовых чатах в групповых переписках и реагировать на статусы других пользователей с помощью собственного 3D-аватара. Для реакций доступно шесть видов. Также были улучшены уведомления о текущих, завершенных и пропущенных звонках.

Обновление с новыми функциями станет доступно всем пользователям WhatsApp на iOS в ближайшее время. На данный момент функция отправки фото и видео в оригинальном качестве на Android находится на этапе тестирования и пока недоступна.