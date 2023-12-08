В WhatsApp запустили голосовые сообщения для однократного прослушивания

Команда разработчиков WhatsApp представила новую функцию, называемую «View Once», которая позволяет пользователям отправлять голосовые сообщения, способные автоматически удаляться после прослушивания. Эта функция призвана обеспечить дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности.

«View Once» позволяет отправлять важную или чувствительную информацию, такую как номера кредитных карт или секретные данные, с большей уверенностью. После прослушивания голосового сообщения, оно автоматически исчезает, предоставляя дополнительную защиту данных.

Для отправки самоуничтожающегося голосового сообщения пользователи должны открыть чат в WhatsApp, зажать и удерживать иконку микрофона в нижней панели и начать запись голосового сообщения. Затем появится новая иконка с цифрой «1» в нижней части экрана. При нажатии на эту иконку голосовое сообщение будет установлено в режим «View Once», что означает, что получатель сможет прослушать его только один раз и не сможет переслать, сохранить или экспортировать его.