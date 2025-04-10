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В WhatsApp ввели запрет на сохранение переписки, фото и видео

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано

В новой тестовой версии WhatsApp* на Android появилась функция, которая позволяет запретить сохранение приема фотографий и видео на устройствах других пользователей.

Если эта функция активирована, собеседник не сможет экспортировать всю историю переписок, хотя пересылать промышленные сообщения всё равно можно, пишет Роскачество.

Расширенные настройки конфиденциальности доступны как для одиночных, так и для групповых чатов.

Однако установить их аккаунт не получится: при активации функции в групповом чате все участники получают уведомление.

*** — Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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