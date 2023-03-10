В WhatsApp внедрят функцию удаления пользователей из групповых чатов в назначенное время

WhatsApp позволит пользователям автоматически удаляться из групповых чатов, эта функция станет доступна в ближайшее время.

Сейчас она находится на стадии тестирования, пишет авторитетный портал WaBetaInfo. Авторы авторитетного ресурса посвященного популярному мессенджеру обратили внимание на новую функцию, реализованную в бета-версии WhatsApp.

Она получила название «Группы с истекающим сроком действия». С ее помощью пользователь может автоматически удалится из группы, если он выберет соответствующую настройку.

В настройках группы можно выбрать период, день, неделя, или другой период по желанию.

Все заранее заданные данные можно будет изменить в любой момент, это сделано на случай если пользователь решит остаться в группе.

После истечения срока сервис предложит пользователю удалить ненужную группу из общего списка.