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В WhatsApp внедрят функцию удаления пользователей из групповых чатов в назначенное время

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

WhatsApp позволит пользователям автоматически удаляться из групповых чатов, эта функция станет доступна в ближайшее время.

Сейчас она находится на стадии тестирования, пишет авторитетный портал WaBetaInfo. Авторы авторитетного ресурса посвященного популярному мессенджеру обратили внимание на новую функцию, реализованную в бета-версии WhatsApp.

Она получила название «Группы с истекающим сроком действия». С ее помощью пользователь может автоматически удалится из группы, если он выберет соответствующую настройку.

В настройках группы можно выбрать период, день, неделя, или другой период по желанию.

Все заранее заданные данные можно будет изменить в любой момент, это сделано на случай если пользователь решит остаться в группе.

После истечения срока сервис предложит пользователю удалить ненужную группу из общего списка.

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