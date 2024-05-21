Главная » Новости

В WhatsApp анонсировали новую функцию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Согласно информации, опубликованной на сайте WABetaInfo, разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит пользователям сбрасывать количество непрочитанных сообщений. Это будет возможно при открытии приложения.

Эксперты отмечают, что данная опция будет особенно полезна для тех, кто получает много сообщений из групповых чатов.

С помощью новой функции пользователи смогут автоматически обнулять количество уведомлений, что позволит им более эффективно управлять своими сообщениями и устанавливать приоритеты во входящей корреспонденции.

В настоящее время эта функция находится в стадии разработки и тестирования.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.