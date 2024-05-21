В WhatsApp анонсировали новую функцию

Согласно информации, опубликованной на сайте WABetaInfo, разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит пользователям сбрасывать количество непрочитанных сообщений. Это будет возможно при открытии приложения.

Эксперты отмечают, что данная опция будет особенно полезна для тех, кто получает много сообщений из групповых чатов.

С помощью новой функции пользователи смогут автоматически обнулять количество уведомлений, что позволит им более эффективно управлять своими сообщениями и устанавливать приоритеты во входящей корреспонденции.

В настоящее время эта функция находится в стадии разработки и тестирования.