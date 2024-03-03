В WhatsApp тестируется новая функция для объединения с другими мессенджерами

WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями, разрабатывает новые функции, которые обеспечивают кроссплатформенную коммуникацию.

В последнем бета-обновлении для Android была обнаружена функция «Управление сторонними чатами». Она позволяет пользователям полностью отключать взаимодействие с чатом и выбирать, с какими сторонними приложениями они хотят взаимодействовать.

Это дает пользователям больше контроля и автономности в общении. В будущем WhatsApp также планирует внедрить функцию секретного кода для заблокированных чатов и представить новый дизайн вкладки статуса, пишет wabetainfo.