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В WhatsApp тестируется новая функция для объединения с другими мессенджерами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями, разрабатывает новые функции, которые обеспечивают кроссплатформенную коммуникацию.

В последнем бета-обновлении для Android была обнаружена функция «Управление сторонними чатами». Она позволяет пользователям полностью отключать взаимодействие с чатом и выбирать, с какими сторонними приложениями они хотят взаимодействовать.

Это дает пользователям больше контроля и автономности в общении. В будущем WhatsApp также планирует внедрить функцию секретного кода для заблокированных чатов и представить новый дизайн вкладки статуса, пишет wabetainfo.

WhatsApp
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