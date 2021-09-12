В WhatsApp скоро может появиться новая функция транскрипции голосовых сообщений

Сообщается, что WhatsApp работает над двумя ключевыми функциями для версий приложения для Android и iOS. Платформа обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, планирует предложить пользователям транскрипцию голосовых сообщений и поддержку сквозного шифрования для облачных резервных копий.

WABetaInfo сообщает, что поддержка сквозного шифрования для облачных резервных копий будет доступна для пользователей WhatsApp как на iOS, так и на Android. Однако транскрипция голосовых сообщений в настоящее время была замечена только в сборке приложения для iOS. Он также отметил, что голосовые данные не будут переданы Facebook, поскольку эти сообщения будут расшифрованы Apple.

В своем отчете WABetaInfo говорится: «Когда сообщение транскриптируется впервые, его транскрипция сохраняется локально в базе данных WhatsApp, поэтому вам не нужно будет заново расшифровывать его, если вы захотите увидеть его транскрипцию позже». Он также отмечает, что эта функция не является обязательной, и если вы решите расшифровать сообщение, потребуется специальное разрешение.

В отчете также упоминается, что функция транспирации также поможет Apple улучшить технологию распознавания речи. Хотя информации о транскрипции голосовых сообщений на Android нет, WABetaInfo отметила, что функции WhatsApp в конечном итоге попадают в версии приложения для iOS и Android.

Поддержка сквозного шифрования для облачных резервных копий была подтверждена генеральным директором Facebook Марком Цукербергом, который объявил, что WhatsApp является «первой глобальной службой обмена сообщениями такого масштаба, предлагающей сквозное шифрование сообщений и резервное копирование». Обновление предоставит пользователям на разных платформах возможность воспользоваться преимуществами сквозного шифрования для резервных копий, которые они предпочитают хранить на Google Диске или iCloud.