В WhatsApp решили внедрить функцию форматирования сообщений

Команда разработчиков WhatsApp радует своих пользователей новой функцией, которая значительно облегчит форматирование сообщений.

Теперь пользователи смогут использовать контекстное меню при редактировании текста, чтобы цитировать отдельные части сообщений и оформлять их в удобные маркированные или пронумерованные списки.

На данный момент функция доступна только в бета-версии мессенджера под номером 2.24.2.9 для Android, пишет WABetaInfo, но скоро она станет доступна и в публичной версии приложения.

Это дополнение позволит пользователям WhatsApp структурировать свои сообщения и делать их более понятными. Теперь пользователи смогут выделять важные части текста, создавать списки или просто оформлять сообщения в более аккуратном виде.