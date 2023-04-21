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В WhatsApp разрешили сохранить исчезающие сообщения, но только с разрешения отправителя

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

WhatsApp расширил функции «исчезающих сообщений».

В новом обновлении появится возможность управлять и сохранять «исчезающие сообщения». Разработчики решили, что отправитель должен сам решать, как поступать ему с отправленным сообщением.

Помимо этого, у получателей появилась возможность сохранять сообщения «исчезающие после прочтения», но при попытке сохранить сообщение отправитель получит уведомление о желании сохранить сообщение.

Он может разрешить сохранить собеседнику полученное сообщение или наложить запрет, в этом случае оно автоматически исчезнет после заданного времени.

WhatsApp
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