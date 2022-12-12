В WhatsApp появятся исчезающие сообщения, которые можно открыть только один раз

Новую функцию уже тестируют разработчики мессенджера.

В WhatsApp уже скоро должна появится новая функция, которая добавит новые исчезающие сообщения. Как выяснилось, в бета-версии мессенджера под номером 2.22.25.20 тестируется функция исчезающих сообщений, которые можно прочесть лишь один раз.

Как только пользователь откроет чат, прочтет сообщение и выйдет из чата, такое сообщение удалится автоматически.

Такие сообщения еще защитили от копирования и пересылки, а возможно еще и не получится сделать с него скриншот.