В WhatsApp появится пункт для связки до 4-х устройств под одним аккаунтом

Разработчики WhatsApp продолжают расширять возможности мессенджера, и скоро пользователи с одного аккаунта смогут одновременно использовать до четырех устройств.

Для этого разработчики создали новый пункт Linked Devices, который переводится как «Привязанные устройства».

Через этот пункт пользователь сможет привязать смартфоны и компьютеры.

Помимо этого, сейчас ведется тестирование улучшенного поиска, в котором можно будет задать фильтры (искать по картинкам, файлам, ссылкам и документам).

Когда новые функции доберутся до смартфонов пока неизвестно. Обычно тестирование новых систем в WhatsApp длится не более месяца.