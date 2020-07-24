В WhatsApp появится пункт для связки до 4-х устройств под одним аккаунтом

В WhatsApp появится пункт для связки до 4-х устройств под одним аккаунтом24.07.2020 21:01
Разработчики WhatsApp продолжают расширять возможности мессенджера, и скоро пользователи с одного аккаунта смогут одновременно использовать до четырех устройств.
Для этого разработчики создали новый пункт Linked Devices, который переводится как «Привязанные устройства».
Через этот пункт пользователь сможет привязать смартфоны и компьютеры.
Помимо этого, сейчас ведется тестирование улучшенного поиска, в котором можно будет задать фильтры (искать по картинкам, файлам, ссылкам и документам).
Когда новые функции доберутся до смартфонов пока неизвестно. Обычно тестирование новых систем в WhatsApp длится не более месяца.
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