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В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

21.09.2020 08:38

Функция нескольких устройств в WhatsApp может легко стать одним из самых значительных обновлений платформы обмена мгновенными сообщениями в этом году. Компания неоднократно тестировала эту функцию. Теперь в отчете говорится, что WhatsApp находится на завершающей стадии тестирования новой функции. Новые аспекты этой функции были замечены в бета-версии WhatsApp. Однако функционально его еще предстоит протестировать.

Согласно WABetaInfo, функция нескольких устройств вскоре может быть доступна для пользователей бета-версии. Некоторые из последних снимков экрана демонстрируют новую функцию в действии в настольном клиенте WhatsApp и даже в версии приложения для Android.

На веб-сайте были опубликованы снимки экрана, на которых клиент WhatsApp Web загружает чаты для работы без необходимости подключения основного устройства к Интернету. В отчете также утверждается, что пользователи смогут использовать до 4 устройств одновременно, как только функция перейдет в бета-версию, а затем и в стабильную версию.

В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

В версии для Android на снимке экрана показана возможность включения поддержки нескольких устройств. Это также гарантирует, что функция может быть включена и выключена в соответствии с требованиями пользователя.

Была замечена еще одна функция WhatsApp, которая позволяет пользователям менять обои отдельных чатов. Эта функция была замечена в версии приложения для iOS. Сейчас компания тестирует то же самое на Android.

В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

Новая функция обоев позволяет пользователю выбирать разные обои в зависимости от преобладающей темы в приложении. Когда пользователь захочет выбрать обои по умолчанию, платформа спросит, хотят ли они загрузить официальное приложение для обоев.

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