В WhatsApp появится нужная для пользователей функция

Портал WABetaInfo сообщает, что в популярном мессенджере WhatsApp скоро появится долгожданная функция. Эксперты портала рассказали, что WhatsApp работает над возможностью установки логинов для учетных записей. Благодаря этой функции пользователи смогут искать нужные контакты, не вводя их номера телефона.

В статье отмечается, что эта опция повышает конфиденциальность, так как больше не нужно будет раскрывать личные телефонные номера. При этом пользователи не обязаны устанавливать логин, если не хотят.

Функция поиска контактов по имени находится в разработке и будет доступна в будущем обновлении приложения, по информации экспертов WABetaInfo.