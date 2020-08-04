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В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

04.08.2020 18:27

Пользователь будет сам решать является новость фейком или в ней содержится достоверная информация.

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.

Новая функция работает за счет сравнения информации в интернете через поисковую систему Google.

Определять фейк система не может, поэтому пользователю придется самому решать верить полученной новости или нет.

Для проверки фейковой информации пользователю возле полученного сообщения нужно нажать значок лупы. После чего новость будет найдена в интернете, если она конечно есть в Сети.

«search the web» способен работать только с текстом, тогда как картинки и видео система проверять не может.

Разработчики WhatsApp новую функцию добавили с целью борьбы с «фейковыми новостями».

Пока она доступна только в Бразилии, США, Мексике, Великобритании, Италии и Ирландии.

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