В WhatsApp появилась функция, отключающая навсегда уведомления

Одна из самых неприятных вещей в WhatsApp — это то, что вы не можете отключить звук контакта или группового чата навсегда, поскольку приложение для обмена сообщениями позволяет отключать звук в чатах только на восемь часов, неделю или год.

Ранее в этом году стало известно, что WhatsApp работает над тем, чтобы позволить отключать звук контактов и групповых чатов навсегда, и похоже, что эта функция наконец-то распространяется для бета-пользователей (заменяя возможность отключения звука в чате на год). Постоянный участник утечки информации WABetaInfo заметил это новое дополнение, отметив, что опция «всегда отключать звук» теперь доступна в версии 2.20.201.10 приложения.

Тем не менее, можно увидеть параметр «Всегда отключать звук» в версии 2.20.201.9 WhatsApp, что говорит о том, что не обязательно нужна последняя версия приложения для использования этой функции. Это также предполагает, что это может быть обновление на стороне сервера. Тем не менее, такие функции, как правило, занимают несколько дней, чтобы добраться до всех.

Это не единственное новое дополнение, доступное пользователям WhatsApp, так как информатор сообщает, что также вытесняется переработанная страница управления хранилищем. Ниже скриншот новой страницы управления хранилищем, предоставленный WABetaInfo.

Новое меню управления хранилищем предложит более детальный взгляд на то, что занимает место на вашем телефоне. Некоторые из наиболее заметных способов сделать это — показать большие / пересылаемые файлы и предложить файлы для удаления. Но унаследованная возможность просматривать потребление памяти в чате все еще существует.

Эти последние дополнения дополняют ряд других новых функций, представленных в WhatsApp в 2020 году, таких как большее количество участников видео / аудиозвонков, расширенные функции поиска и темный режим .