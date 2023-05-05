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В WhatsApp появилась функция блокировки звонков от незнакомых пользователей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Разработчики WhatsApp постоянно внедряют новые функции в мессенджер. Так, с 4 мая в нем появились нововведения, которые постепенно внедряют для пользователей.
В частности, была улучшена функция проведения опросов, теперь в ней есть переключатель «Разрешить несколько ответов».

Разработчики улучшили поиск по опросам в чатах и добавили уведомление о том что кто-то проголосовал.

Среди других нововведении стоит отметить возможность пересылать подпись к фото или видео, а также сохранять, изменять или полностью удалять первоначальную подпись к контенту.

Также стало известно, что в бета-версии мессенджера WhatsApp для Android начали тестировать возможность заглушать входящие звонки с незнакомых номеров.

При этом пропущенные вызовы будут отображаться в уведомлениях. Данную функцию можно настроить в настройках «Приватности».

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