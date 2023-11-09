В WhatsApp подтвердили появление рекламы внутри приложения

WhatsApp готовится внести изменения в свою бизнес-модель, включая возможное появление рекламных объявлений. Уилл Кэткарт, руководитель платформы, подтвердил эту информацию и сообщил, что реклама будет размещаться в функции «Статус» и «Каналах».

Однако, Кэткарт подчеркнул, что основной опыт общения в мессенджере, включая вкладку с входящими сообщениями, останется свободным от рекламных вмешательств. Это означает, что личное пространство пользователей не будет затронуто коммерческим контентом.

Кроме того, Кэткарт намекнул на возможность введения подписной модели для функции «Каналы», которая позволит владельцам каналов продвигать свои объявления внутри мессенджера. Это даст им ещё один способ заработать деньги на сервисе.

Таким образом, WhatsApp готовится внести изменения в свою бизнес-модель, включая возможность появления рекламных объявлений в функции «Статус» и «Каналах».

Однако, основной опыт общения в мессенджере останется свободным от рекламы, и личное пространство пользователей не будет затронуто коммерческим контентом.

Кроме того, введение подписной модели для функции «Каналы» может предоставить владельцам каналов новый способ монетизации своих объявлений.