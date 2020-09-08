В WhatsApp обнаружена «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

Обнаружена ошибка, которая может привести к сбою WhatsApp, которая распространяется через определенный текст. Сообщение содержит код, который приводит к необратимому сбою приложения, то есть вам необходимо удалить и переустановить WhatsApp.

Об этой проблеме сообщили эксперты WhatsApp WABetainfo в Twitter. Повреждающее сообщение содержит специальные символы, которые WhatsApp не может прочитать. Когда пррограмма изо всех сил пытается «понять» смысл сообщения, она ломается. Согласно данным Wabetainfo, вредоносный код, похоже, берет начало в Бразилии.

Его также можно передать через файлы виртуальных контактов (VCF). Это карточки контактов, которые пользователь может отправлять людям, чтобы они могли легко добавить новый контакт. Открытие вредоносного VCF может привести к тому, что телефон попытается загрузить 100 контактов, каждый с именами, предназначенными для сбоя WhatsApp.

Чтобы попытаться защитить себя от вредоносных сообщений от незнакомцев, необходимо изменить настройки WhatsApp:

Откройте настройки WhatsApp и нажмите «Учетная запись», «Конфиденциальность», а затем «Группы». Затем в разделе «Кто может добавлять меня в группы» вы можете изменить настройку с «Все» на «Мои контакты». Это должно предотвратить добавление в случайные группы, содержащие вредоносное сообщение.

Если вы получили сообщение, содержащее случайные символы, не открывайте WhatsApp на своем телефоне. Следует войти в веб-приложение WhatsApp на своем компьютере, удалить сообщение и заблокировать пользователя, который его отправил.

Известно, что сейчас WhatsApp работает над патчем. Представитель WhatsApp сообщил: «WhatsApp выпустила и уже начала выпускать исправление, которое решает эту проблему в своем последнем обновлении программного обеспечения iOS. Как и в случае с любым другим техническим продуктом, мы настоятельно рекомендуем пользователям обновлять свое приложение WhatsApp и мобильную операционную систему и загружать обновления, когда они доступны».