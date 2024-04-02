В WhatsApp намерены ввести предпросмотр для закреплённых сообщений

WhatsApp планирует внедрить новую функцию — предварительный просмотр закрепленных сообщений, пишет WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp сейчас работают над функцией, которая позволит пользователям просматривать закрепленные сообщения в верхней части экрана.

Если закрепленное сообщение содержит фотографию, то пользователи увидят миниатюру изображения, что позволит им быстро определить содержание сообщения, не открывая его полностью.

Эксперты отмечают, что функция предварительного просмотра для закрепленных сообщений находится в стадии разработки. Ожидается, что она станет доступна в следующем обновлении приложения для устройств, работающих на операционной системе Android.