Главная » Новости

В WhatsApp намерены ввести предпросмотр для закреплённых сообщений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

WhatsApp планирует внедрить новую функцию — предварительный просмотр закрепленных сообщений, пишет WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp сейчас работают над функцией, которая позволит пользователям просматривать закрепленные сообщения в верхней части экрана.

Если закрепленное сообщение содержит фотографию, то пользователи увидят миниатюру изображения, что позволит им быстро определить содержание сообщения, не открывая его полностью.

Эксперты отмечают, что функция предварительного просмотра для закрепленных сообщений находится в стадии разработки. Ожидается, что она станет доступна в следующем обновлении приложения для устройств, работающих на операционной системе Android.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.