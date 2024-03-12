В WhatsApp намерены внедрить функцию закрепления больше 3-х бесед

Пользователям Android-устройств в мессенджере WhatsApp станет доступна новая функция, сообщает портал WABetaInfo. После выхода обновления они теперь смогут закреплять более трех чатов в приложении.

Сетевой информатор написал, что WhatsApp работает над улучшением, которое позволит закреплять в списке бесед больше трех чатов. Это изменение будет полезно для пользователей, которые активно общаются с большим количеством контактов или участвуют в нескольких групповых чатах.

Функция закрепления более трех чатов пока находится в стадии разработки, функцию реализуют в ближайшее время, после выхода очередного обновлении приложения для Android-устройств.