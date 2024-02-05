В WhatsApp добавят функцию, позволяющую выбирать избранные контакты

В WhatsApp появится новая функция, которая позволит создавать список избранных контактов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Согласно информации, избранные контакты будут отображаться во вкладке звонков приложения.

Это облегчит быстрый доступ к наиболее часто общающимся пользователям.

Для вызова номера из списка избранных достаточно будет одного касания. Таким образом, нововведение упростит процесс звонков.

Пока функция находится на стадии разработки и не доступна пользователям. Ожидается, что она появится в одном из будущих обновлений WhatsApp.

Эксперты отмечают, что новая опция не только удобна, но и отражает приоритетность индивидуальных предпочтений, на которую ориентируется мессенджер.

Источник: WABetaInfo