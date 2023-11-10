В WhatsApp добавят функцию для поиска сообщений по дате отправления

Новая функция поиска сообщений по дате отправления, о которой сообщается в Сети, представляет собой удобное дополнение для пользователей. Она позволит быстро находить сообщения, отправленные в определенные даты, и упростит навигацию по истории переписки.

Появление кнопки с изображением календаря в строке поиска сообщений позволит пользователям выбирать конкретные даты, по которым они хотят осуществить поиск. Это особенно полезно в случае длинных чатов, где поиск определенного сообщения может быть затруднительным.

Важно отметить, что функция поиска сообщений по дате находится в разработке и будет доступна в будущем обновлении приложения.

Пользователи WhatsApp могут ожидать улучшения процесса поиска сообщений и экономии времени благодаря этой новой функциональности.