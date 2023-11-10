Главная » Новости

В WhatsApp добавят функцию для поиска сообщений по дате отправления

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Новая функция поиска сообщений по дате отправления, о которой сообщается в Сети, представляет собой удобное дополнение для пользователей. Она позволит быстро находить сообщения, отправленные в определенные даты, и упростит навигацию по истории переписки.

Появление кнопки с изображением календаря в строке поиска сообщений позволит пользователям выбирать конкретные даты, по которым они хотят осуществить поиск. Это особенно полезно в случае длинных чатов, где поиск определенного сообщения может быть затруднительным.

Важно отметить, что функция поиска сообщений по дате находится в разработке и будет доступна в будущем обновлении приложения.

Пользователи WhatsApp могут ожидать улучшения процесса поиска сообщений и экономии времени благодаря этой новой функциональности.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.