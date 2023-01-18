В WhatsApp добавится возможность быстрой блокировки нежелательных контактов в уведомлениях

Разработчики WhatsApp готовят новую функцию для мессенджера, пока она находится на стадии разработки, но портал WABetaInfo уже узнал, как она будет реализована.

В будущих версиях WhatsApp появится возможность быстрой блокировки нежелательных или подозрительных контактов. Это планируется реализовать непосредственно во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

Разработчики планируют добавить кнопку блокировки в случае если уведомление получено от абонента, которого нет в списке, или он считается ненадежным.

Когда начнется тестирование новой функции в WABetaInfo не знают, но ожидают, что это произойдет в ближайшее время.