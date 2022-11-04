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В WhatsApp добавили возможность создания «Сообществ» и видеозвонки на 32 участника

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

WhatsApp начала распространять большое обновления, в котором открывается возможность создавать группы на 1024 человека и совершать видеозвонки с 32 участниками.
В большом обновлении появится новая функция «Сообщества», которую анонсировали еще весной 2022 года.

Все новые функции не появятся одновременно, доступ к ним будут открывать постепенно.

«Сообщества» станут доступны для всех до конца года. Новая функция в WhatsApp позволит упросить общение в группах, создавать отельные группы и эффективно управлять ими.

Также с обновлением придет возможность проведения опросов в чатах.

WhatsApp
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