В WhatsApp добавили функцию быстрой отправки медиафайлов

WhatsApp добавил новую функцию быстрой отправки медиафайлов, сообщает портал WABetaInfo.

Теперь пользователи могут легко открыть галерею фото и видео, зажав значок «плюс» в окне чата. Это позволяет отправлять медиафайлы без необходимости выполнять дополнительные шаги.

Функция быстрого доступа к галерее доступна для пользователей iOS, которые обновили приложение WhatsApp из App Store. К сожалению, информации о доступности функции для пользователей Android пока нет.

Это обновление упрощает процесс отправки медиафайлов и делает его более удобным для пользователей WhatsApp.