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В WhatsApp добавили функцию быстрой отправки медиафайлов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

WhatsApp добавил новую функцию быстрой отправки медиафайлов, сообщает портал WABetaInfo.

Теперь пользователи могут легко открыть галерею фото и видео, зажав значок «плюс» в окне чата. Это позволяет отправлять медиафайлы без необходимости выполнять дополнительные шаги.

Функция быстрого доступа к галерее доступна для пользователей iOS, которые обновили приложение WhatsApp из App Store. К сожалению, информации о доступности функции для пользователей Android пока нет.

Это обновление упрощает процесс отправки медиафайлов и делает его более удобным для пользователей WhatsApp.

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