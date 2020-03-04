В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема04.03.2020 11:24
WhatsApp получил финальную версию сборки с темной темой. Этот режим разработчики тестировали очень долго, и теперь он доступен для iPhone и Android устройств.
Новая тема на устройствах под управление Android 10 активируется автоматически, а вот в Android 9 ее потребуется включить в настройках мессенджера.
WhatsApp темную тему тестировал почти два года, причем разработчики отметили, что они отнеслись к режиму со всей ответственностью.
Были не просто изменены цвета темы и шрифтов, а проработана целая система, которая должна снизить утомляемость глаз.
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