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В вузе РФ запустят программу магистратуры по искусственному интеллекту

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Высшая школа экономики (ВШЭ) и МТС анонсировали запуск магистерской программы по искусственному интеллекту.

Магистратура будет доступна на факультете компьютерных наук ВШЭ и предназначена для обучения специалистов в области исследований и предпринимательства в сфере искусственного интеллекта. Обучение будет проводиться совместно с экспертами из МТС и преподавателями ВШЭ.

Главная цель программы — подготовить специалистов, способных создавать инновационные продукты, использующие передовые методы машинного и глубинного обучения.

В рамках программы будут изучены большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.

Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников МТС.

Студенты получат практические знания и реальные кейсы в области искусственного интеллекта, а также ознакомятся с принципами работы моделей и возможностями их применения. Будут рассмотрены и риски, связанные с неправильной обработкой данных.

Создание совместной магистерской программы является логическим продолжением сотрудничества между ВШЭ и МТС. Искусственный интеллект играет важную роль в развитии цифровой экономики, и программа предоставляет отличную возможность получить востребованную профессию и создать свой собственный бизнес.

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