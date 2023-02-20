В ВТБ сообщили о звонках мошенников с иностранных номеров россиянам

Россияне стали принимать звонки с зарубежных номеров, причем вызов осуществляется через мессенджеры.

Банк ВТБ сделал заявления, в котором указано, что в РФ стали фиксироваться входящие звонки с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх.

Причем вызов совершается исключительно через интернет с подписью абонента как «Центробанк» или «Следственный комитет».

Такие действия выполняют исключительно мошенники, а подпись используется с целью создать дополнительное давление.

В ВТБ рекомендуют отклонять вызовы с зарубежных номеров, или завершать звонок если есть подозрение, что звонок совершен с целью мошенничества.

Также в банке посоветовали обратить внимание на количество цифр номера — в российском их 11, у зарубежных их больше 11.