В ВТБ предупредили своих клиентов о фейковой акции от имени банка

ВТБ предупреждает о фейковых рекламных акциях, которые мошенники распространяют в популярных мессенджерах. В таких сообщениях обещают денежные подарки за переход по ссылке и участие в реферальной программе.

Мошенники пытаются получить доступ к личным данным пользователей или их аккаунтам в онлайн-банках, независимо от того, в каком банке находятся их деньги.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов сообщил, что мошенники используют фирменную символику и имитируют стиль сообщений, чтобы выглядеть убедительно.

Пользователи могут получить обещания подарков за участие в акциях или опросах, но при переходе по фишинговой ссылке они попадают на страницу, где их просят ввести личную информацию и секретные коды из СМС. Это даёт мошенникам доступ к онлайн-банкам жертв.

Чтобы избежать мошенничества, ВТБ рекомендует проверять безопасность ссылок и никогда не указывать личные данные на незнакомых сайтах.

Банк также создал дайджест, в котором рассказывается о популярных схемах мошенников и мерах защиты. Пользователи могут проверить ссылки через настройки профиля в приложении ВТБ Онлайн. Также важно установить антивирус на устройства, чтобы защитить их от вирусов.