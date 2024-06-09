В ВОЗ опровергли миф о вреде телефонов для мозга человека

В результате исследования, проведенного ведущими экспертами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Университета Монаша и ARPANSA, было установлено, что использование мобильных устройств не оказывает негативного влияния на когнитивные функции.

Команда исследователей, во главе с Кеном Карипидисом, провела анализ свыше 3 945 научных статей, посвященных воздействию радиочастотного излучения на мозг. Результаты исследования четко свидетельствуют о том, что радиоволны, испускаемые смартфонами, не наносят вреда способности к обучению, памяти и концентрации внимания.

Эти выводы являются важными в свете растущих опасений общества относительно влияния технологий. Родители и педагоги могут быть уверены в том, что беспокойства относительно воздействия радиоволн от мобильных устройств на когнитивные способности необоснованы.

Карипидис подчеркнул, что их команда будет тщательно отслеживать новейшие данные и, при необходимости, корректировать свои выводы. Важно, чтобы общество было в курсе последних научных достижений, чтобы принимать обоснованные решения относительно использования технологий.